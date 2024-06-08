СК завершил расследование убийства Игоря Талькова

В убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, обвиняется концертный директор артиста Валерий Шляфман.



Певец и композитор Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года выстрелом в сердце в коридоре у своей гримерки в санкт-петербургском Дворце спорта «Юбилейный». Шляфман к тому моменту, как им вплотную заинтересовались органы, эмигрировал через Украину в Израиль.



На его рубашке, которую изъяли только в феврале 1992 года, обнаружили следы пороха. Тогда Шляфману заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. В Израиле это дело развития не получило.



Расследование его гибели возобновили в 2018 году. Следователи опросили 150 человек, провели экспертизы и выяснили, что Игоря Талькова убил его директор Шляфман. Сегодня Шляфмана обвиняют в убийстве, он арестован, однако заочно. Директор Талькова еще в 1992 году уехал в Израиль, сменил имя (теперь его зовут Валерий Высоцкий) и никакой ответственности так и не понес, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

