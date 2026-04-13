Шоумен Барецкий заявил, что готов купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной

В беседе с изданием он рассказал, что стоимость недвижимости не имеет для него значения. Барецкий указал, что ведёт переговоры о покупке и готов отдать за квартиру даже полмиллиарда рублей, а затем подарить её народной артистке РФ Ларисе Долиной.

«Но Лариса Александровна не хочет в ней жить, говорит, что это наделает много шума в обществе, а ей это сейчас ни к чему. Поэтому я хочу... открыть в квартире музей пыток... это окупит расходы», - отметил шоумен.

Барецкий также добавил, что после покупки всё же намерен оформить квартиру на Долину.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже квартиры в Москве, которая может принадлежать Пугачевой, за $5 млн или 400 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

