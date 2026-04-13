Шоумен Барецкий заявил, что готов купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной
Шоумен Стас Барецкий заявил «Газете.Ru», что намерен приобрести квартиру народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Филипповском переулке в Москве.
В беседе с изданием он рассказал, что стоимость недвижимости не имеет для него значения. Барецкий указал, что ведёт переговоры о покупке и готов отдать за квартиру даже полмиллиарда рублей, а затем подарить её народной артистке РФ Ларисе Долиной.
«Но Лариса Александровна не хочет в ней жить, говорит, что это наделает много шума в обществе, а ей это сейчас ни к чему. Поэтому я хочу... открыть в квартире музей пыток... это окупит расходы», - отметил шоумен.
Барецкий также добавил, что после покупки всё же намерен оформить квартиру на Долину.
Ранее в СМИ появилась информация о продаже квартиры в Москве, которая может принадлежать Пугачевой, за $5 млн или 400 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Голикову призвали подтвердить отсутствие планов повысить пенсионный возраст
- Трунов назвал два условия для смягчения приговора экс-мужу Лерчек
- Салют и парад на 9 Мая отменили в Саратовской области
- Дорого и бессмысленно: Ученый удивился охоте на медуз в Азовском море
- Ждем пьедесталов: Роднина о допуске российских спортсменов к международным стартам
- Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Путину
- Нал под подушкой: В Госдуме назвали надежные способы хранения денег
- Экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии за покушение на убийство
- Шоумен Барецкий заявил, что готов купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной
- «Без глобальных рисков»: Насколько опасен ИИ для поиска уязвимостей