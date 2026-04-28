В России готовят запрет на возвращение коррупционеров на госслужбу
В России разрабатывается законопроект, который запретит чиновникам, уволенным за утрату доверия, повторно поступать на государственную службу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генпрокурора Николая Винниченко.
По его словам, инициатива уже находится в разработке и получила поддержку со стороны надзорного ведомства. Он подчеркнул, что лица, уличенные в коррупционных нарушениях, не должны возвращаться на госслужбу.
Идею ранее озвучил генпрокурор Александр Гуцан в середине апреля во время выступления в Совете Федерации. Он предложил закрепить соответствующий запрет на законодательном уровне.
Комментарий Винниченко прозвучал на площадке Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, где прошел XV Евразийский антикоррупционный форум, посвященный вопросам искового обеспечения противодействия коррупции, передает «Радиоточка НСН».
