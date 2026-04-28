В России готовят запрет на возвращение коррупционеров на госслужбу

В России разрабатывается законопроект, который запретит чиновникам, уволенным за утрату доверия, повторно поступать на государственную службу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генпрокурора Николая Винниченко.

По его словам, инициатива уже находится в разработке и получила поддержку со стороны надзорного ведомства. Он подчеркнул, что лица, уличенные в коррупционных нарушениях, не должны возвращаться на госслужбу.