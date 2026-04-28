Освобожденный археолог Бутягин рассчитывает вернуться в Петербург к пятнице

Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассчитывает вернуться в Санкт-Петербург к пятнице. Об этом сообщил Telegram-канал его близких «Адвокат для Александра Бутягина».

По их данным, ученый сейчас находится на территории Белоруссии. Ему удалось связаться с коллегами из Эрмитажа и сообщить, что с ним все в порядке.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Бутягин был освобожден в рамках обмена. Вместе с ним передали еще одного россиянина, а в ответ Россия выдала двух офицеров молдавской спецслужбы.

Государственный Эрмитаж ранее отмечал, что ученый вскоре вернется к работе. Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины по делу о якобы незаконных археологических работах в Крыму. В марте суд в Варшаве признал возможной его экстрадицию, после чего защита подала апелляцию, но она не была рассмотрена, передает «Радиоточка НСН».

