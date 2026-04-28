Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Швеции на фоне риска дефицита авиационного топлива стоит обратиться за поставками к России. Об этом он написал в соцсети X.
Такой комментарий последовал после сообщений о возможных перебоях с авиакеросином в стране.
По данным агентства Рейтер, шведские власти выпустили раннее предупреждение о риске дефицита из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Министр энергетики Швеции Эбба Буш отмечала, что развитие ситуации будет зависеть от адаптации рынка. В свою очередь глава энергетического агентства Каролина Ассеруп допускала, что при неблагоприятном сценарии может быть введено нормирование авиационного топлива, передает «Радиоточка НСН».
- В России готовят запрет на возвращение коррупционеров на госслужбу
- В Нальчике загорелась крыша коммерческого здания на 500 квадратных метров
- Освобожденный археолог Бутягин рассчитывает вернуться в Петербург к пятнице
- В Вене осквернили советское воинское захоронение
- Минюст США вновь обвинил экс-главу ФБР Коми
- Один человек погиб и четверо ранены при атаках дронов в Белгородской области
- Россияне избавились от привычки «накатить» перед походом в бар
- Фигуранта дела о пожаре в центре Москвы перевели под домашний арест
- Опасные комары долетели до южных курортов и Дальнего Востока