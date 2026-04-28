Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Швеции на фоне риска дефицита авиационного топлива стоит обратиться за поставками к России. Об этом он написал в соцсети X.

Такой комментарий последовал после сообщений о возможных перебоях с авиакеросином в стране.

По данным агентства Рейтер, шведские власти выпустили раннее предупреждение о риске дефицита из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Министр энергетики Швеции Эбба Буш отмечала, что развитие ситуации будет зависеть от адаптации рынка. В свою очередь глава энергетического агентства Каролина Ассеруп допускала, что при неблагоприятном сценарии может быть введено нормирование авиационного топлива, передает «Радиоточка НСН».

