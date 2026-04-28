В Нальчике загорелась крыша коммерческого здания на 500 квадратных метров

В Нальчике произошел пожар в двухэтажном коммерческом здании, огонь охватил кровлю на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Чернышевского поступило в 20:58 по московскому времени.