«Космос и новое рождение»: Лариса Долина рассказала о творчестве и любви к винилу
Лариса Долина сказала, что 20 лет подчинялась начальникам и не принадлежала себе, но сейчас это время прошло, сравнив пение с счастьем, а театра с космосом.
Народная артистка России Лариса Долина объяснила, какое место в ее творчестве занял театр, рассказала о любви к винилу и назвала себя независимой от начальников, передает специальный корреспондент НСН.
Ранее в Москве состоялась премьера спектакля Михаила Барщевского «Мечты Фемиды», одну из главных ролей в котором сыграла Долина. Певица назвала «разными культурами» свою сольную и театральную деятельность.
«Это разные культуры. Театр с некоторых пор имеет в моей жизни большое значение. Если, когда я пою на сольных концертах, это ощущение абсолютного счастья, то театр – это полет в космос. В этом году 55 лет, как я в профессии. Из них первые лет 20 я подчинялась: кто-то был моим художественным руководителем, дирижером и так далее, я не принадлежала сама себе и мне надо было слушать своих начальников. Это, к счастью, прошло», - сказала она на церемонии вручения премии BraVo.
Певица также рассказала о своей коллекции пластинок, отметив, что винил сегодня получил «новое рождение».
«Я недавно выпустила виниловый диск с новыми песнями. Зная, что я люблю винил, мне очень часто дарят пластинки, и у меня уже собралась довольно приличная коллекция. Там, например, есть очень старая пластинка "битлов", Элла Фицджеральд. И кто-то подарил мне мою же раритетную пластинку, которой уже, наверное, лет 40, там очень странная моя фотография. Сейчас винил получил новое рождение, это не только модно, но и для ушей полезно, потому что качество потрясающее. На мой юбилей в прошлом году актеры Театра на Таганке подарили мне целый большой комплекс для прослушивания пластинок», - отметила она.
Лариса Долина в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее провела параллели между новым спектаклем и личной жизнью, указав на жесткость, переосмысление и самое страшное испытание.
