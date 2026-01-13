Свириденко: Срок выселения Долиной из квартиры истекает 19 января

Срок добровольного выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. Как пишет RT, об этом заявила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

Юрист: Долиной грозит уголовное преследование из-за затягивания с передачей квартиры

Таким образом, у певицы «есть пять рабочих дней для добровольного выселения», указала она.

«Отсчёт начинает исчисляться с сегодняшнего дня», — заключила юрист.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова заявила, что судебные приставы начали исполнительное производство по выселению народной артистки из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
