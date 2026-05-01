СМИ: Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за выступления на Дне рождения Санкт-Петербурга
Певица Лариса Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за тайного выступления на Дне рождения Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, о выступлении артистки питерские организаторы ничего не знают. Музыкальный вечер был запланирован 25 мая в московском баре Petter, однако в срочном порядке всё срочно перенесли. Теперь вместо Долиной в этот день выступит Александр Буйнов.
Директор певицы объяснил, что её пригласили на День города в Санкт-Петербург, а концерт в столице перенесли на неделю. На какой именно площадке будет выступать исполнительница - неизвестно. Организаторы ничего не знают о визите артистки.
Ранее стало известно, что Долина даст как минимум восемь концертов до конца 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
