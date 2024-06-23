СМИ: Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца

Дочь американского актера Тома Круза Сури приняла решение отказаться от фамилии отца. Об этом пишет издание Page Six.

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На этой неделе девушка отпраздновала окончание школы. На церемонии получения аттестата она пришла вместе с матерью.

Круз не присутствовал на мероприятии. При этом издание обратило внимание, что на брошюре фамилия девушки была указана как Ноэль.

Ранее стало известно, что дочь Круза отказалась от общения с отцом после наступления совершеннолетия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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