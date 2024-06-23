СМИ: Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца
23 июня 202417:46
Дочь американского актера Тома Круза Сури приняла решение отказаться от фамилии отца. Об этом пишет издание Page Six.
На этой неделе девушка отпраздновала окончание школы. На церемонии получения аттестата она пришла вместе с матерью.
Круз не присутствовал на мероприятии. При этом издание обратило внимание, что на брошюре фамилия девушки была указана как Ноэль.
Ранее стало известно, что дочь Круза отказалась от общения с отцом после наступления совершеннолетия, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru