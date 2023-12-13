Daily Mail: У Тома Круза роман с дочерью экс-депутата Госдумы

У голливудского актера Тома Круза может быть роман с Эльсиной Хайровой, которая является дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова, пишет британское издание Daily Mail.

По данным издания, в Лондоне прошла вечеринка, на которой 61-летний актёр и 36-летняя девушка «были неразлучны», всю ночь танцевали, а утром вместе уехали. Очевидцы утверждают, что Круз «был одержим» Хайровой.

Лидер Iron Maiden Брюс Дикинсон женился в третий раз

Хайрова живет в Лондоне много лет и имеет британское гражданство. Она является светской львицей, отмечает издание «Сплетник». Ринат Хайров был депутатом Госдумы VI и VII созывов. Его полномочия истекли в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 65-летний вокалист хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон в третий раз женился. Избранницей музыканта стала 48-летняя фитнес-инструктор из Франции Леана Дольчи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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