Daily Mail: У Тома Круза роман с дочерью экс-депутата Госдумы

Хайрова живет в Лондоне много лет и имеет британское гражданство. Она является светской львицей, отмечает издание «Сплетник». Ринат Хайров был депутатом Госдумы VI и VII созывов. Его полномочия истекли в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 65-летний вокалист хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон в третий раз женился. Избранницей музыканта стала 48-летняя фитнес-инструктор из Франции Леана Дольчи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

