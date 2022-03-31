СМИ: Disney полностью остановит прокат своих фильмов в России

Собеседники издания уточнили, что под запрет на демонстрацию попадут не только зарубежные проекты студии, но и российские релизы.

Ранее компания Disney объявила о решении приостановить всю свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине и подготовке к остановке других своих бизнесов в стране.

