СМИ: Disney полностью остановит прокат своих фильмов в России
Компания Disney полностью останавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах С 7 апреля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники на рынке.
Собеседники издания уточнили, что под запрет на демонстрацию попадут не только зарубежные проекты студии, но и российские релизы.
Ранее компания Disney объявила о решении приостановить всю свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине и подготовке к остановке других своих бизнесов в стране.
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