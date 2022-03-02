Крупнейшие голливудские кинокомпании приостановили показы фильмов в РФ
Американская кинокомпания Universal объявила о приостановке выхода в прокат своих лент в кинотеатрах России, сообщает Deadline.
Среди фильмов, которые должны были выйти в прокат на экранах кинотеатров России — номинант на «Оскар» - «Белфаст» Кеннет Брана, отмечает издание.
Как следует из заявления Universal Pictures, приостановка выхода картин связана с ситуацией на Украине.
Ранее компания Walt Disney Company временно приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации вокруг Украины, а Warner Bros. отменила намеченную на 2 марта премьеру «Бэтмена» в РФ.
Уход американских блокбастеров из российских кинотеатров приведет к приостановке их деятельности, а кинопроизводителям придется пойти по пути Индии и Нигерии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
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