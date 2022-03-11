Walt Disney объявил о приостановке своей деятельности в РФ
Американская компания Walt Disney объявила о решении приостановить всю свою деятельность в РФ в связи с событиями на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
В компании отметили, что уже приостановлена передача РФ фильмов для проката в кинотеатрах. В настоящее время компания работает над тем, что остановить работу других своих бизнесов в РФ. В частности, речь идет о лицензировании продукции и деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого многие западные компании объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке.
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