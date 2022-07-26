СМИ: Бритни Спирс записала песню с Элтоном Джоном

Популярная американская певица Бритни Спирс решила вернуться на сцену, записав композицию Tiny dancer с Элтоном Джоном, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

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Песня выйдет уже в августе. Для поклонников Спирс это новость, поскольку они давно ждут ее возвращения.

В июне 2022 года поп-дива вышла замуж за манекенщика и бодибилдера Сэма Асгари. Церемония бракосочетания 40-летней певицы и 28-летнего фитнесс-тренера состоялась в Лос-Анджелесе.

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Фото: Instagram/britneyspears
ТЕГИ:МузыкантыЭлтон Джон
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