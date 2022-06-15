Экс-мужу Бритни Спирс предъявили обвинение за попытку проникновения на свадьбу

Суд в Калифорнии (США) предъявил обвинение бывшему мужу исполнительницы Бритни Спирс Джейсону Александру за попытку проникновения на ее свадьбу, сообщает телеканал «360».

Бритни Спирс сообщила о выкидыше

Мужчину отпустили под залог в 100 тысяч долларов, обвинив во вторжении и отказе покинуть частную собственность, вандализме и нанесении побоев. При этом свою вину он не признал.

По данным СМИ, 40-летний Александр грозился сорвать торжество своей экс-супруги и полез в драку с охранниками.

Александр и Спирс дружили с детства. Пара оформила свои отношения в 2004 году. Их брак распался спустя трое суток.

В июне 2022 года поп-дива вышла замуж за манекенщика и бодибилдера Сэма Асгари. Церемония бракосочетания 40-летней певицы и 28-летнего фитнесс-тренера состоялась в Лос-Анджелесе.

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Фото: Instagram/britneyspears
ТЕГИ:МузыкантыСША
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