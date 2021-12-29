СМИ: Бритни Спирс примет участие в масштабных мероприятиях

Еще недавно популярная певица Бритни Спирс говорила, что не планирует никаких больших гастролей в ближайшее время, однако появились сообщения, что она рассматривает некоторые проекты на 2022 год, сообщает телеканал «360».

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Информацию о том, что исполнительница может принять участие в неких масштабных мероприятиях, опубликовал журнал Entertainment Tonight. «Некоторые бренды обратились к ней с потрясающими проектами. Она рада, что в новом году попробует себя в качестве бизнесмена», — говорится в материале.

Напомним, в конце сентября 2021 года суд в США постановил отстранить отца певицы Бритни Спирс от опеки над дочерью и назначить ему временную замену. Вынесенный вердикт может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости исполнительницы, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческой жизнью.

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Фото: Instagram/britneyspears
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