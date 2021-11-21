Певица Бритни Спирс обвинила во лжи Кристину Агилеру
Известная американская певица Бритни Спирс обвинила во лжи исполнительницу Кристину Агилеру за отказ ответить на вопрос журналистов о ее освобождении от опекунства, сообщает Page Six.
Когда репортер в рамках церемонии вручения премии Latin Grammy Awards 2021 стал просить Агилеру поделиться своими мыслями о ситуации вокруг Спирс, она обратилась к своему представителю, который прервал вопрос, сказав: «Нет, сегодня мы этого не делаем. Мне жаль. Однако, спасибо. До свидания». Сама Агилера сказала: «Я не могу, но я рада за нее».
По данным издания, певица спешила на подготовку к выступлению на церемонии награждения, однако Бритни Спирс восприняла это иначе. В Instagram она написала: «Отказ говорить, когда ты знаешь правду, равносилен лжи».
Напомним, в конце сентября 2021 года суд в США постановил отстранить отца певицы Бритни Спирс от опеки над дочерью и назначить ему временную замену. Вынесенный вердикт может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости исполнительницы, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческой жизнью.
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