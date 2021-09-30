Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей по решению суда
В США суд постановил отстранить отца певицы Бритни Спирс от опеки над дочерью и назначить ему временную замену, сообщает NBC.
Заседание суда состоялось в Лос-Анджелесе. Вынесенный вердикт может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости исполнительницы, которая последние 13 лет лишена контроля над своим имуществом и творческой жизнью.
Как сообщалось, отец певицы Бритни Спирс Джейми официально просит снять с него обязанности опекуна своей совершеннолетней дочери.
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