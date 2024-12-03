СМИ: Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари
3 декабря 202406:30
Американская исполнительница Бритни Спирс 2 декабря официально развелась со своим супругом, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает People.
По данным журнала, певица была официально объявлена незамужней в минувший понедельник. Развод пары был окончательно оформлен 2 мая 2024 года.
2 декабря Спирс также отмечала свой 43-й день рождения.
В октябре исполнительница объявила о новом замужестве и заявила, что «вышла замуж за саму себя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru