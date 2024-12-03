СМИ: Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари

Американская исполнительница Бритни Спирс 2 декабря официально развелась со своим супругом, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает People.

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По данным журнала, певица была официально объявлена незамужней в минувший понедельник. Развод пары был окончательно оформлен 2 мая 2024 года.

2 декабря Спирс также отмечала свой 43-й день рождения.

В октябре исполнительница объявила о новом замужестве и заявила, что «вышла замуж за саму себя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/britneyspears
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