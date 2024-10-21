Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя

Певица записала видео в белой фате с кружевом и шелковой ночнушке. Спирс отметила, что день, когда она «вышла замуж за себя», является «самым гениальным» из того, что она когда-либо делала.

Комментарии ко всем публикациям на странице 42-летней певицы закрыты, поэтому неизвестно, как отреагировали на такое заявление ее поклонники.

В 2023 году актер и бывший супруг Спирс Сэм Асгари подал на развод с артисткой после 14 месяцев брака. В начале мая этого года суд Лос-Анджелеса официально расторг их брак. Как сообщал таблоид TMZ, причиной такого решения стал конфликт из-за слухов о неверности Спирс своему супругу, передает «Радиоточка НСН».

