Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя
Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о новом замужестве и заявила, что «вышла замуж за саму себя». Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Певица записала видео в белой фате с кружевом и шелковой ночнушке. Спирс отметила, что день, когда она «вышла замуж за себя», является «самым гениальным» из того, что она когда-либо делала.
Комментарии ко всем публикациям на странице 42-летней певицы закрыты, поэтому неизвестно, как отреагировали на такое заявление ее поклонники.
В 2023 году актер и бывший супруг Спирс Сэм Асгари подал на развод с артисткой после 14 месяцев брака. В начале мая этого года суд Лос-Анджелеса официально расторг их брак. Как сообщал таблоид TMZ, причиной такого решения стал конфликт из-за слухов о неверности Спирс своему супругу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru