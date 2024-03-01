СМИ: Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сын Бари Алибасова заявил, что отцу стало плохо из-за высокой половой активности

По данным издания, основатель группы «На-На» чувствует себя хорошо. Алибасов намерен вернуться к работе.

Бари Алибасова госпитализировали на минувшей неделе. Супруга и помощница 76-летнего продюсера Елена Калинина отмечала, что тот попал в больницу из-за повышенного давления. По словам сына артиста Бари Алибасова-младшего, его отцу поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГоспитализацияБари Алибасов

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