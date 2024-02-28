Сын Бари Алибасова заявил, что отцу стало плохо из-за высокой половой активности

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что плохое самочувствие отца связано с его активной половой активностью. Заявление Бари Алибасова-младшего приводит «Пятый канал».

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Он считает, что причиной высокого давления могла стать «слишком высокая половая активность». Недавно 76-летний Алибасов женился в седьмой раз.

Среди возможных причин проблем со здоровьем Алибасов-младший также назвал последствия коронавируса и стресс в личной жизни. Продюсер переживает из-за внутрисемейного квартирного вопроса.

«Прям так диагноз называется - неподтвержденный инсульт. Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», - рассказал сын.

Ранее Бари Алибасов рассказал об отравлении «Кротом» в 2019 году. Его цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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