Сын Бари Алибасова заявил, что отцу стало плохо из-за высокой половой активности

Он считает, что причиной высокого давления могла стать «слишком высокая половая активность». Недавно 76-летний Алибасов женился в седьмой раз.

Среди возможных причин проблем со здоровьем Алибасов-младший также назвал последствия коронавируса и стресс в личной жизни. Продюсер переживает из-за внутрисемейного квартирного вопроса.

«Прям так диагноз называется - неподтвержденный инсульт. Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», - рассказал сын.

Ранее Бари Алибасов рассказал об отравлении «Кротом» в 2019 году. Его цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

