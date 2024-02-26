«Чтобы не сбежал»: Жена Алибасова объяснила, почему продюсера держат в реанимации
Продюсер Бари Алибасов попал в больницу из-за повышенного давления, 76-летнего основателя группы «На-На» оставили в реанимации, чтобы он «не сбежал» из медучреждения. Об этом рассказала супруга и помощница продюсера Елена Калинина в беседе с «Газетой.Ru».
По словам собеседницы издания, «все в порядке, просто перестраховались».
«Просто немного поднялось давление, было не такое, как обычно. Он и был в сознании, я его еле в скорую затащила. Говорит, я здоровый, вы что, перестраховщики, паникеры и все остальное. Это было испытание для нас. Я у него вещи забрала, и Бари еще сутки полежит, понаблюдаемся, чтобы я была спокойна», — поделилась Калинина.
По ее словам, Алибасов находится в реанимации, «потому что все-таки человек знаменитый, врачи тоже перестраховываются». Кроме того, так медики смогут следить за артистом, чтобы «не сбежал». Как отметила Калинина, анализы продюсера нормальные, сегодня его могут выписать из медучреждения, «потому что больше мы его не удержим».
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