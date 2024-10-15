«Смешно!»: Пригожин раскритиковал псевдонимы российских звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не понимает моду на отрицательные псевдонимы у артистов.

«Например, персонаж ТРАВМА. Я послушал, у меня травма сразу. Возможно, в молодости это прикольно. Как с таким отрицательным названием можно стать популярным?», - сказал продюсер в разговоре с Пятым каналом.

Продюсер Дворцов: Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за выступление

Он отметил, что псевдоним важен для артиста, а также его «важно содержание». Кроме того, Пригожин высказался против длинных названий. В частности, по его словам, названия китайских групп сложно запоминать и выговаривать.

«Вы на сколько? Вы на время или на будущее. Я вот не представляю, что Нюшу в 70 лет будут называть Нюшей. Это же смешно», - подчеркнул Пригожин.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что музыку современных российских исполнителей не стоит изучать в школах. По его словам, в нынешней ситуации артисты настолько «заточены на бизнес», что ни у кого нет стремления вписать свое имя в историю и чем-то отличиться от основной массы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
ТЕГИ:МузыкантыИосиф Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры