«Смешно!»: Пригожин раскритиковал псевдонимы российских звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не понимает моду на отрицательные псевдонимы у артистов.
«Например, персонаж ТРАВМА. Я послушал, у меня травма сразу. Возможно, в молодости это прикольно. Как с таким отрицательным названием можно стать популярным?», - сказал продюсер в разговоре с Пятым каналом.
Он отметил, что псевдоним важен для артиста, а также его «важно содержание». Кроме того, Пригожин высказался против длинных названий. В частности, по его словам, названия китайских групп сложно запоминать и выговаривать.
«Вы на сколько? Вы на время или на будущее. Я вот не представляю, что Нюшу в 70 лет будут называть Нюшей. Это же смешно», - подчеркнул Пригожин.
Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что музыку современных российских исполнителей не стоит изучать в школах. По его словам, в нынешней ситуации артисты настолько «заточены на бизнес», что ни у кого нет стремления вписать свое имя в историю и чем-то отличиться от основной массы, передает «Радиоточка НСН».
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