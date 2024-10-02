Продюсер Дворцов: Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за выступление

Певица Валерия получает от трех миллионов рублей и выше за концерт, артистка была и остается «на плаву», рассказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

Он отметил, что за годы карьеры у Валерии не понизились гонорары. По словам Дворцова, Валерия вместе с продюсером Иосифом Пригожиным всегда идут на уступки и сотрудничество.

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Продюсер также предположил, что певица с мужем, возможно, делают скидки друзьям.

Ранее сообщалось, что гонорар Любови Успенской за одно выступление составляет от 4 до 5 миллионов рублей, а если концерт проходит в регионах, то прибавляется еще 500−700 тысяч. Кроме того, ничего необычного в райдере певицы нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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