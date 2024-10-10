Продюсер Бабичев усомнился, что музыку современных артистов РФ стоит изучать в школах
Музыку современных российских исполнителей не стоит изучать в школах, заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.
«В нынешней ситуации наши артисты настолько заточены на бизнес, что ни у кого нет стремления вписать свое имя в историю, чем-то отличиться от основной массы. И это, конечно, удручает», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
По словам Бабичева, материалом для изучения на уроках могут стать композиции советского времени. К примеру, песни композитора Александры Пахмутовой и поэта-песенника Николая Добронравова, композитора Вячеслава Добрынина неизменно становились хитами, помогая множеству музыкантов и коллективов.
Вместе с тем продюсер допустил, что в школах можно изучать таких современных композиторов, как Игорь Матвиенко и Игорь Крутой.
Ранее пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев сообщил, что в городе школьники седьмых-восьмых классов на уроках музыки рассматривают патриотические песни, включаю творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова).
Весной 2024 года дополнить программу по музыке современными «песнями патриотической направленности», включив в нее композиции певцов SHAMAN и Олега Газманова, предлагал депутат Госдумы Сергей Колунов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Россия не будет участвовать в саммитах по Украине
- Бренд Apple сохранил статус самого дорогого бренда в мире 12 год подряд
- Крутой подтвердил выступление Леонтьева в Москве
- Обвиненный в допинге Синнер завершит год в статусе первой ракетки мира
- Москалькова встретится с омбудсменом Украины
- Школьники в Чите стали изучать творчество певца Шамана
- Продюсер Бабичев усомнился, что музыку современных артистов РФ стоит изучать в школах
- Песков пояснил смягчение визового режима для граждан Грузии
- Автогонщик Квят проведет заезд против искусственного интеллекта в Японии
- Адвокат подорвавшего машину Прилепина Пермякова обжаловал пожизненный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru