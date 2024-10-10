Продюсер Бабичев усомнился, что музыку современных артистов РФ стоит изучать в школах

«В нынешней ситуации наши артисты настолько заточены на бизнес, что ни у кого нет стремления вписать свое имя в историю, чем-то отличиться от основной массы. И это, конечно, удручает», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

По словам Бабичева, материалом для изучения на уроках могут стать композиции советского времени. К примеру, песни композитора Александры Пахмутовой и поэта-песенника Николая Добронравова, композитора Вячеслава Добрынина неизменно становились хитами, помогая множеству музыкантов и коллективов.

Вместе с тем продюсер допустил, что в школах можно изучать таких современных композиторов, как Игорь Матвиенко и Игорь Крутой.

Ранее пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев сообщил, что в городе школьники седьмых-восьмых классов на уроках музыки рассматривают патриотические песни, включаю творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова).

Весной 2024 года дополнить программу по музыке современными «песнями патриотической направленности», включив в нее композиции певцов SHAMAN и Олега Газманова, предлагал депутат Госдумы Сергей Колунов, напоминает «Радиоточка НСН».

