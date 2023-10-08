Смерть звезды. Правоохранители и родные спорят о причинах смерти Владимира Капырина из группы «Руки вверх»

То же самое Капырин-старший рассказал журналистам РИА Новости. Он отметил, что следственная группа работала в квартире его сына пять часов, и правоохранители не отрицают факт побоев и кражи. Однако, причиной смерти стала, по заключению судебных медиков, сердечная недостаточность.

Также в беседе с корреспондентом РИА Новости отец погибшего рассказал, что серьезных проблем со здоровьем у музыканта не было.

Концертный директор «Руки вверх» Роберт Погосян подтвердил, что Дмитрий Капырин нашел своего сына в квартире избитым.



«Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти», – отметил Погосян.

На этом фоне источник в оперативных службах заявил ТАСС, что на теле Капытина не было следов насилия, которые привели к гибели музыканта.



«Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашел в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было», - отметил собеседник агентства.