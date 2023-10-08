Смерть звезды. Правоохранители и родные спорят о причинах смерти Владимира Капырина из группы «Руки вверх»
Обворованного клавишника группы «Руки вверх» Владимира Капырина отец нашел избитым и с проломленным черепом. Правоохранители сочли смерть музыканта ненасильственной.
Клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин скончался в Москве, в собственной квартире, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.
«Капырин, работавший с группой „Руки вверх“, скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин», — сообщил источник.
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в комментарии 5-tv.ru заявил, что вся семья и друзья Капырина находятся в шоком состоянии из-за произошедшего.
«Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям», — заявил он тележурналистам.
Тем не менее, в беседе с журналистами Telegram-канала SHOT 63-летний Дмитрий Капырин сообщил, что обнаружил тело сына в его квартире в Кунцево на Ельнинской улице несколько дней назад. По словам отца, Владимир с многочисленными побоями лежал в луже крови с пробитой головой. Капытин-старший рассказал также об угрозах, которые поступали в адрес сына незадолго до инцидента, и заявил, что у музыканта произошел конфликт с неизвестными. Кроме того, из квартиры Капырина-младшего исчезли деньги и дорогой айфон.
То же самое Капырин-старший рассказал журналистам РИА Новости. Он отметил, что следственная группа работала в квартире его сына пять часов, и правоохранители не отрицают факт побоев и кражи. Однако, причиной смерти стала, по заключению судебных медиков, сердечная недостаточность.
Также в беседе с корреспондентом РИА Новости отец погибшего рассказал, что серьезных проблем со здоровьем у музыканта не было.
Концертный директор «Руки вверх» Роберт Погосян подтвердил, что Дмитрий Капырин нашел своего сына в квартире избитым.
«Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти», – отметил Погосян.
На этом фоне источник в оперативных службах заявил ТАСС, что на теле Капытина не было следов насилия, которые привели к гибели музыканта.
«Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашел в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было», - отметил собеседник агентства.
Сообщается, что причину смерти устанавливают.
Родные решили не оспаривать заключение медиков, хотя считают, что Владимира Капырина убили.
Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября. Музыканта похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.
Капырин гастролировал с группой «Руки Вверх» в течение нескольких лет. Также музыкант сотрудничал с Трофимом, группой «Харизма», jazzmobile, квартетом народного артиста Алексея Кузнецова, отмечает «Радиоточка НСН».
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