Музыканта группы «Руки Вверх» обнаружили мертвым в московской квартире

«Капырин, работавший с группой „Руки вверх“, скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин», — сообщил источник.

Известно, что Капырин-старший обнаружиил сына в его квартире без сознания. По словам отца, сын злоупотреблял алкоголем.

Владимир Капырин — обладатель многих наград в джазе. Он получал их на фестивалях и конкурсах, играя в составе «Харизмы», jazzmobile, квартета народного артиста Алексея Кузнецова.

Ранее в возрасте 56 лет умер экс-вокалист группы Smash Mouth Стив Харвелл. Как сообщает TMZ, музыкант скончался 4 сентября в своем доме в Бойсе, штат Айдахо (США).





