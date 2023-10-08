Музыканта группы «Руки Вверх» обнаружили мертвым в московской квартире
Клавишник группы «Руки Вверх»Владимир Капырин скончался в Москве, в собственной квартире, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.
«Капырин, работавший с группой „Руки вверх“, скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин», — сообщил источник.
Известно, что Капырин-старший обнаружиил сына в его квартире без сознания. По словам отца, сын злоупотреблял алкоголем.
Владимир Капырин — обладатель многих наград в джазе. Он получал их на фестивалях и конкурсах, играя в составе «Харизмы», jazzmobile, квартета народного артиста Алексея Кузнецова.
Ранее в возрасте 56 лет умер экс-вокалист группы Smash Mouth Стив Харвелл. Как сообщает TMZ, музыкант скончался 4 сентября в своем доме в Бойсе, штат Айдахо (США).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru