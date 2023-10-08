СМИ: экс-клавишник группы «Руки Вверх» умер из-за проблем с сердцем

Причиной смерти бывшего клавишника группы «Руки Вверх» Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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«Предварительно, причиной смерти Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Экспертизы еще проводятся», - заявил источник агентства.

Капырин умер в возрасте 36 лет. Тело музыканта обнаружили в квартире на Ельнинской улице в Москве. Признаков насильственной смерти нет.

Капырин гастролировал с группой «Руки Вверх» в течение нескольких лет. Также музыкант сотрудничал с Трофимом, группой «Харизма» и квартетом народного артиста России Алексея Кузнецова, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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