СМИ: экс-клавишник группы «Руки Вверх» умер из-за проблем с сердцем
Причиной смерти бывшего клавишника группы «Руки Вверх» Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Предварительно, причиной смерти Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Экспертизы еще проводятся», - заявил источник агентства.
Капырин умер в возрасте 36 лет. Тело музыканта обнаружили в квартире на Ельнинской улице в Москве. Признаков насильственной смерти нет.
Капырин гастролировал с группой «Руки Вверх» в течение нескольких лет. Также музыкант сотрудничал с Трофимом, группой «Харизма» и квартетом народного артиста России Алексея Кузнецова, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru