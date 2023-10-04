Рэпер Джино умер на 42 году жизни

Рэпер Джино (настоящее имя Никита Островский) скончался на 42-м году жизни, сообщается на странице группы музыкального лейбла Azimutzvuk в сети «ВКонтакте».

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По предварительным данным, у исполнителя в больнице остановилось сердце. Он был госпитализирован с коронавирусом.

Известность музыкант получил в начале 2000-х годов в качестве участника дуэт-группы «1000 слов». Последние годы он занимался сольной карьерой.

Ранее актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/azimutzvuk
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