Рэпер Джино умер на 42 году жизни
4 октября 202319:53
Рэпер Джино (настоящее имя Никита Островский) скончался на 42-м году жизни, сообщается на странице группы музыкального лейбла Azimutzvuk в сети «ВКонтакте».
По предварительным данным, у исполнителя в больнице остановилось сердце. Он был госпитализирован с коронавирусом.
Известность музыкант получил в начале 2000-х годов в качестве участника дуэт-группы «1000 слов». Последние годы он занимался сольной карьерой.
Ранее актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru