Эрос и эпос: За что Энн Карсон вручили Нобелевскую премию по литературе
Творчество писательницы относится к интеллектуальной литературе, и хотя Нобелевская премия не выведет ее в мейнстрим, известность Энн Карсон в мире повысится, заявила НСН Екатерина Писарева.
Шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева рассказала НСН, чем интересны книги лауреата Нобелевской премии-2026 Энн Карсон, в чем заключается ее новаторский подход к творчеству и с какого произведения лучше всего начать знакомство с автором.
Канадская писательница Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе 2026 года. На сайте Нобелевского комитета указано, что награда присуждена за смелое и новаторское творчество, создающее новые формы современной литературы, вступая в игровой диалог с классической традицией. Писарева объяснила, что работы Карсон относятся к интеллектуальной прозе.
«Энн Карсон — антиковед, популяризатор эллинской культуры, преподавательница и публицист. Она может найти отклик у читателей, любящих мифологию и древнегреческую культуру, а также британскую поэзию. Конечно, сложно загнать ее в рамки литературного мейнстрима и странно ожидать многомиллионных тиражей, но присуждение ей Нобелевской премии увеличит ее популярность в мире, это не поддается сомнению. Российскому читателю Энн Карсон знакома. У нас вышли две ее книги: "Автобиография красного" и "Горько-сладкий эрос". Нельзя сказать, что они продались невероятными тиражами — все же это интеллектуальная литература для ценителей. Но сегодня мы видим тенденцию к увеличению аудитории, ценящей античный сеттинг — особенно после очевидного успеха "Одиссеи" Кристофера Нолана и новой волны интереса к гомеровскому эпосу», — рассказала она.
Писательницу называют «новатором», и Писарева отмечает, что ей удается найти способы выделиться: от нетривиальной формы, переплетающей классику и современность, до свежего взгляда на вечные философские дилеммы, считает Писарева.
«При всем том, что Карсон придерживается литературной традиции, она очень современна – переплавляет многовековой опыт и адаптирует это под нужды ХХI века. В ее текстах много поэтического – например, "Автобиография красного", выходившая на русском, представляла собой роман в стихах, а в публицистической книге "Горько-сладкий эрос" Карсон выступает как современный философ, препарирующий чувственное и чувствительное — тему любви и желания, дилемму рассудка и тела», — отметила собеседница НСН.
Для тех, кто еще не знаком с творчеством новоиспеченного лауреата Нобелевской премии, она посоветовала начать с книги «Горько-сладкий эрос».
Ранее Екатерина Писарева в разговоре с НСН объясняла, что современные форматы продвижения, в частности, «вирусность» в социальных сетях, не вредят классической литературе, а помогают ей оставаться в поле зрения аудитории и находить отклик у молодежи.
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