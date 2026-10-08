Писательницу называют «новатором», и Писарева отмечает, что ей удается найти способы выделиться: от нетривиальной формы, переплетающей классику и современность, до свежего взгляда на вечные философские дилеммы, считает Писарева.

«При всем том, что Карсон придерживается литературной традиции, она очень современна – переплавляет многовековой опыт и адаптирует это под нужды ХХI века. В ее текстах много поэтического – например, "Автобиография красного", выходившая на русском, представляла собой роман в стихах, а в публицистической книге "Горько-сладкий эрос" Карсон выступает как современный философ, препарирующий чувственное и чувствительное — тему любви и желания, дилемму рассудка и тела», — отметила собеседница НСН.

Для тех, кто еще не знаком с творчеством новоиспеченного лауреата Нобелевской премии, она посоветовала начать с книги «Горько-сладкий эрос».

Ранее Екатерина Писарева в разговоре с НСН объясняла, что современные форматы продвижения, в частности, «вирусность» в социальных сетях, не вредят классической литературе, а помогают ей оставаться в поле зрения аудитории и находить отклик у молодежи.

