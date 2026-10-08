Нобелевскую премию по литературе за 2026 год получила канадка Энн Карсон

Нобелевскую премию по литературе в 2026 году получила канадская писательница, поэтесса и переводчица Энн Карсон. Об этом сообщает RT.

Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган

В Нобелевском комитете отметили, что практически все литературные произведения Карсон «посвящены пересечению между одержимостью филолога словами и стремлением поэта к новым смыслам».

Отмечается, что 76-летняя писательница получила премию «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».

В 2025 году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: сайт Нобелевского комитета
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