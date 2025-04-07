В рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» ряд кинопрокатных компаний представили свои предстоящие релизы. Воронков отметил, что в перспективе весны-лета 2025 года единственным фильмом, который потенциально может собрать миллиард рублей, является картина «Батя 2. Дед», доступная в прокате с 3 апреля.

«Пока единственная картина с потенциалом в миллиард – "Батя 2". Причем до старта прокатчики и кинотеатры не давали ему эстимэйт выше 500 миллионов. На сегодняшний день он уже собрал почти 600 миллионов, потому есть уверенность, что фильм соберет миллиард. Из апрельских это единственный знаковый релиз. Фильм не очень длинный, кинотеатры смогли поставить его максимальным количеством копий, очень много сеансов. На общем хайпе он выстрелил, что удивительно и приятно», - сказал он.