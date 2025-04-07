Миллиард «В списках не значился»: Какие фильмы спасут кинотеатры летом
В предстоящий весенне-летний период в афише кинотеатров заявлено лишь три фильма, которые могут собрать 500 миллионов рублей и больше, рассказал НСН Алексей Воронков.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН допустил, что в мае зрители охотно пойдут в кино на военную драму «В списках не значился», а в июне достойные сборы может показать боевик «Балерина» с Киану Ривзом, однако все прочие релиза скорее пройдут незамеченными.
В рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» ряд кинопрокатных компаний представили свои предстоящие релизы. Воронков отметил, что в перспективе весны-лета 2025 года единственным фильмом, который потенциально может собрать миллиард рублей, является картина «Батя 2. Дед», доступная в прокате с 3 апреля.
«Пока единственная картина с потенциалом в миллиард – "Батя 2". Причем до старта прокатчики и кинотеатры не давали ему эстимэйт выше 500 миллионов. На сегодняшний день он уже собрал почти 600 миллионов, потому есть уверенность, что фильм соберет миллиард. Из апрельских это единственный знаковый релиз. Фильм не очень длинный, кинотеатры смогли поставить его максимальным количеством копий, очень много сеансов. На общем хайпе он выстрелил, что удивительно и приятно», - сказал он.
Как заметил собеседник НСН, новые релизы не изменили ожидание кинотеатров от летнего периода.
«Картине "Бес попутал" с Павлом Деревянко, которая выходит в кино с 8 мая, будет далеко до 500 миллионов. Летний период будет не хуже, чем в прошлом году, хотя не таким, как желали бы кинотеатры. Миллиардника летом я не вижу. Из иностранного пакета будет выходить "Балерина", думаю, она должна собрать больше 500 миллионов, но дотянет ли до миллиарда, вопрос. Остальные фильмы далеки до 300 миллионов, мы их рассматриваем скорее как среднеформатное кино», - заявил Воронков.
По его словам, достойные сборы могут показать фильмы, посвященные военной тематике. Одним из таких проектов является картина Сергея Коротаева «В списках не значился» с Владимиром Машковым.
«В этом году 80 лет Победы, кинотеатры отмечают повышенный интерес даже к старым советским фильмам, которые некоторые прокатывают на бесплатной основе, либо за 80 рублей. С учетом интереса есть надежда, что любой фильм, который выйдет в прокат с 1 по 9 мая, сможет сделать кассу до 500 миллионов. Самый крупный из военных релизов – "В списках не значился". К сожалению, драму Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Момент истины" перенесли на осень, думаю, она могла бы собрать кассу под миллиард, если бы вышла в мае», - пояснил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.
Согласно данным ЕАИС Фонда кино, комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» за первые четыре дня проката собрала 539,7 млн рублей, стартовав выше самых оптимистичных прогнозов. Как допустила в разговоре с «Радиоточкой НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская, столь высокие сборы и прогноз в миллиард рублей картине обеспечили игра на ностальгии, масштабная рекламная кампания и смешные трейлеры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В США начали проверку возможного конфликта интересов между NASA и Маском
- В Белгородской области беспилотники повредили дома, предприятие и машины
- Роскомнадзор требовал удалить канал «ВЧК-ОГПУ» из Telegram
- МВД предупредило о росте мошенничества через фейковые лотереи
- Лещенко: Овечкин - лидер мирового хоккея
- Разведка ФРГ опровергла причастность России к нападению в Мангейме
- В России уменьшилось производство водки и коньяка
- Адвокат Падалко рассказал о самочувствии актёра Ефремова
- Участник «Уральских пельменей» рассказал об отношении к уехавшим из РФ артистам
- Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru