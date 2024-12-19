Онлайн-кинотеатры: Минкульт не успеет выдать прокатное удостоверение за 7 дней
В библиотеке одного из ведущих онлайн-кинотеатров России сегодня несколько тысяч проектов без прокатного удостоверения, это сотни тысяч часов контента, на просмотр которого уйдет около года, заявила НСН Ксения Болецкая.
Система прокатных удостоверений устарела, Минкультуры не справится с отсмотром всего контента на онлайн-кинотеатрах за положенные по закону семь дней, на это уйдет около года, заявила НСН директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.
Группа депутатов и сенаторов, в числе которых Антон Горелкин и Андрей Клишас, готовят поправки к законопроекту о запрете показа онлайн-кинотеатрами фильмов без прокатного удостоверения, отмечает РБК. Болецкая отметила, что в библиотеке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» на сегодняшний день несколько несколько тысяч единиц контента без прокатного удостоверения.
«Мы сейчас разговариваем с авторами поправок и с регуляторами, объясняя им, что система прокатных удостоверений просто устарела. Чтобы получить прокатное удостоверение, надо принести в Минкультуры свой фильм на флешке, подписать ее и положить в коробочку на входе, получаешь свой номер и ждешь. Могут отказать в выдаче прокатного удостоверения по конкретной причине, а могут написать «другое». У нас в законе указано, что выдача прокатных удостоверений должна занимать семь рабочих дней. По факту эти сроки не соблюдаются, потому что департамент кинематографии в Минкультуры маленький, они просто не успевают. У нас сейчас в библиотеке онлайн-кинотеатра несколько тысяч проектов без прокатного удостоверения. Как регулятор представляет все это отсматривать? Предположим, с 1 марта вступит в силу закон о прокатных удостоверениях. Мы что, должны убрать все из проката и ждать, пока Минкультуры в течение года справится с просмотром всего этого? Это сотни тысяч часов контента», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, выдача прокатных удостоверений онлайн-проектам является излишней мерой, так как контент в онлайн-кинотеатрах и так проверяется Роскомнадзором.
«Мы считаем эту меру излишней еще потому, что прокатные удостоверения нужны для проверки контента на соответствие российскому законодательству, в то время как онлайн-кинотеатры и так проверяют весь контент самостоятельно. Нас регулярно проверяет Роскомнадзор. Вы прекрасно знаете, сколько штрафов и различных предписаний мы получили за последние два года. Бывают ситуации, когда к нам приходит РКН и просит исправить возрастной ценз с «12+» или «16+» на «18+», когда как прокатное удостоверение говорит о более низком возрастном цензе. Тогда мы идем в суд, где нам говорят, что ничего не знают, и заставляют нас исполнять предписание РКН. Получается, что даже при наличии прокатного удостоверения мы не защищены», - заключила Болецкая.
Ранее «Кинопоиск» назвал 20 самых популярных проектов по итогам года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Самым популярным проектом года на сервисе стал сериал «Триггер» - за год его посмотрели более пяти миллионов подписчиков. Сейчас это не только самый популярный проект, но и крупнейший по аудитории поисковый запрос в истории онлайн-кинотеатра. Также в пятерку вошли «Холоп 2», «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли».
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