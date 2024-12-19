Онлайн-кинотеатры: Минкульт не успеет выдать прокатное удостоверение за 7 дней

По ее словам, выдача прокатных удостоверений онлайн-проектам является излишней мерой, так как контент в онлайн-кинотеатрах и так проверяется Роскомнадзором.



«Мы считаем эту меру излишней еще потому, что прокатные удостоверения нужны для проверки контента на соответствие российскому законодательству, в то время как онлайн-кинотеатры и так проверяют весь контент самостоятельно. Нас регулярно проверяет Роскомнадзор. Вы прекрасно знаете, сколько штрафов и различных предписаний мы получили за последние два года. Бывают ситуации, когда к нам приходит РКН и просит исправить возрастной ценз с «12+» или «16+» на «18+», когда как прокатное удостоверение говорит о более низком возрастном цензе. Тогда мы идем в суд, где нам говорят, что ничего не знают, и заставляют нас исполнять предписание РКН. Получается, что даже при наличии прокатного удостоверения мы не защищены», - заключила Болецкая.

Ранее «Кинопоиск» назвал 20 самых популярных проектов по итогам года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Самым популярным проектом года на сервисе стал сериал «Триггер» - за год его посмотрели более пяти миллионов подписчиков. Сейчас это не только самый популярный проект, но и крупнейший по аудитории поисковый запрос в истории онлайн-кинотеатра. Также в пятерку вошли «Холоп 2», «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли».

