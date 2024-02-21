В Волгограде кинотеатр оштрафовали за «Оппенгеймера»

Кинотеатр «Mori Cinema» в Волгограде оштрафован на 50 тыс. рублей за нелегальный показ фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Как отмечается в сообщении Дзержинского райсуда города, речь идет о показе 6 декабря. При этом картина названа несоответствующей российским традиционным духовно-нравственным ценностям.

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«Оппенгеймер» в 2024 году уже получил премии «Золотой глобус» и BAFTA. Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН называл картину с Киллианом Мерфи главным претендентом на «Оскар».

В середине января министр культуры РФ Ольга Любимова пригрозила кинотеатрам, в которых проходят «пиратские» показы», штрафами и закрытием, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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