В Волгограде кинотеатр оштрафовали за «Оппенгеймера»

«Оппенгеймер» в 2024 году уже получил премии «Золотой глобус» и BAFTA. Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН называл картину с Киллианом Мерфи главным претендентом на «Оскар».

В середине января министр культуры РФ Ольга Любимова пригрозила кинотеатрам, в которых проходят «пиратские» показы», штрафами и закрытием, напоминает «Радиоточка НСН».

