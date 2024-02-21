В Волгограде кинотеатр оштрафовали за «Оппенгеймера»
Кинотеатр «Mori Cinema» в Волгограде оштрафован на 50 тыс. рублей за нелегальный показ фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Как отмечается в сообщении Дзержинского райсуда города, речь идет о показе 6 декабря. При этом картина названа несоответствующей российским традиционным духовно-нравственным ценностям.
«Оппенгеймер» в 2024 году уже получил премии «Золотой глобус» и BAFTA. Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН называл картину с Киллианом Мерфи главным претендентом на «Оскар».
В середине января министр культуры РФ Ольга Любимова пригрозила кинотеатрам, в которых проходят «пиратские» показы», штрафами и закрытием, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Елена Вяльбе не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже
- Умер актер из «Крепкого орешка-2» Тони Гэниос
- В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после похода в парикмахерскую
- СМИ: ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России
- Выставка работ Винсента Ван Гога в Париже побила рекорды посещаемости
- Депутат заявил, что книгам Достоевского и Пруста из-за закона о ЛГБТ ничего не угрожает
- Рособрнадзор: Около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году
- Соседи убитого летчика Кузьминова рассказали о жизни перебежчика в Испании
- В Минсельхозе запланировали увеличение выпуска яиц и мяса птицы
- Первая группа украинских летчиков завершит обучение управлением F-16 к лету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru