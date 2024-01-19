«Оппенгеймер» Нолана стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
Фильм «Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино - BAFTA-2024. Список претендентов опубликован на сайте премии.
Сообщается, что лента Кристофера Нолана получила 13 номинаций, в том числе на «Лучший фильм». В этой категории за главный приз также поборется картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», у которой всего 11 номинаций. Сыгравшие главные роли в этих проектах Киллиан Мёрфи и Эмма Стоун номинированы на актёрские награды.
Лента Греты Гервиг «Барби», заработавшая 1,4 млрд долларов и ставшая самым кассовым фильмом 2023 года, получила только пять номинаций, однако исполнительница главной роли Марго Робби претендует на звание «Лучшей актрисы».
77-я церемония церемония вручения премии BAFTA состоится 18 февраля 2024 года.
Ранее картина «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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