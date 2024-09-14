«Скороговорки и спортзал»: Вокалист «Гран-КуражЪ» готовится озвучить целую сказку
Перед озвучкой надо сходить в спортзал, проговорить полсотни скороговорок и постараться записать все с первого дубля, рассказал озвучивший одну из «Сказок Лисьего острова» НСН Петр Елфимов.
Вокалист группы «Гран-КуражЪ» Петр Елфимов рассказал НСН, что в детстве любил слушать пластинки со сказками, которые озвучивали профессиональные актеры. По его словам, это и стало одной из причин, по которой он согласился озвучить одну из «Сказок Лисьего острова».
«Ко мне обратилась писательница Татьяна Бадалова с предложением озвучить небольшой отрывок ее авторского благотворительного арт-проекта «Сказки Лисьего острова». Я с радостью согласился, потому что в детстве очень любил слушать пластинки с различными сказками, которые были озвучены профессиональными актерами. Я знал их фактически наизусть и мог рассказать по ролям любую сказку. Я всегда хотел поучаствовать в озвучке какого-нибудь мультфильма или сказки», - сказал музыкант.
По его словам, перед записью озвучки он проговаривал по полсотни скороговорок.
«Самая главная трудность - понять героя, его характер и попробовать со своей точки зрения передать его образ, эмоции, манеру речи. Очень важно, конечно же, чтобы язык не заплетался. Нужно правильно подготовиться к записи и хорошенечко размяться: сделать утреннюю зарядку, сходить в спортзал, выйти на пробежку, проговорить до 50 скороговорок, потом не облажаться и постараться записать все с первого дубля», - поделился собеседник НСН.
Елфимов отметил, что в этот раз озвучил небольшой кусочек сказки, но с нетерпением ждет возможности озвучить произведение целиком.
«У меня был опыт съемок в кино - фильм «Украсть Бельмондо», а как известно, после монтажа видеоматериала чаще всего происходит перезапись чернового звука, когда актер переозвучивает сам себя. Но это немного иное - это твоя роль, один персонаж, а в сказке у тебя есть возможность побыть на месте разных героев. В этот раз я озвучивал небольшой кусочек, но мы с Татьяной уже договорились о дальнейшем сотрудничестве. Так что я сам с нетерпением жду возможности озвучить целую сказку», - заключил музыкант.
Накануне детский писатель Татьяна Бадалова в интервью «Радиоточке НСН» рассказала о рок-музыкантах, принимающих участие в работе над новым сезоном благотворительного проекта «Сказки Лисьего острова».
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