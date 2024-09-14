«Скороговорки и спортзал»: Вокалист «Гран-КуражЪ» готовится озвучить целую сказку

Елфимов отметил, что в этот раз озвучил небольшой кусочек сказки, но с нетерпением ждет возможности озвучить произведение целиком.



«У меня был опыт съемок в кино - фильм «Украсть Бельмондо», а как известно, после монтажа видеоматериала чаще всего происходит перезапись чернового звука, когда актер переозвучивает сам себя. Но это немного иное - это твоя роль, один персонаж, а в сказке у тебя есть возможность побыть на месте разных героев. В этот раз я озвучивал небольшой кусочек, но мы с Татьяной уже договорились о дальнейшем сотрудничестве. Так что я сам с нетерпением жду возможности озвучить целую сказку», - заключил музыкант.

Накануне детский писатель Татьяна Бадалова в интервью «Радиоточке НСН» рассказала о рок-музыкантах, принимающих участие в работе над новым сезоном благотворительного проекта «Сказки Лисьего острова».

