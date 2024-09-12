От Безрукова до Сукачева: Рок-звезды взялись за озвучку новых «Сказок Лисьего острова»
В озвучке четвертого сезона анимационных сказок о добре и милосердии примут участие Сукачев, Маргулис и Маврин, а начинался проект с голосов Шахрина и Шклярского, сказала в эфире НСН Татьяна Бадалова.
Детский писатель Татьяна Бадалова в интервью НСН рассказала о рок-музыкантах, принимающих участие в работе над новым сезоном благотворительного проекта «Сказки Лисьего острова».
Проект стартовал в 2020 году. Это серия анимационных сказок, нарисованных в оригинальных техниках (песок, эбру, рисование светом и теневая анимация), которые озвучивают известные российские артисты.
«Поскольку я журналист, то брала много интервью у рок-звезд, актеров, ведущих. Поначалу я обращалась к тем, кого знала лично. Первая сказка у нас вышла в 2021 году, ее озвучивали Эдмунд Шклярский, Михаил Боярский, Сергей Безруков, телеведущая Екатерина Андреева, Николай Фоменко, Владимир Шахрин и Вадим Самойлов. Вторая сказка у нас была через год, ее озвучивали Юрий Стоянов, Вениамин Смехов, Виктор Гусев, Жанна Агузарова, и Всеволод Кузнецов – тот самый "голос" Волан-де-Морта из "Гарри Поттера". Третью сказку у нас полностью озвучивала группа "Ария", все пятеро музыкантов, мы полностью эту сказку отдали им. И вот сейчас четвертая сказка, там тоже будет звездный состав. У нас там голоса Евгения Маргулиса, Гарика Сукачева, Ольги Кормухиной, Сергея Маврина и Петра Елфимова. Каждый читает свой фрагмент и таким образом вносит свое настроение, свою частичку души в эту сказку, у каждого свой стиль. Получается мозаика из эмоций и чувств людей, которые ее читают», - сказала Бадалова.
По ее словам, звезды не берут деньги за озвучку проекта.
«Самое большое чудо в этом проекте то, что все работают бескорыстно. Я не заплатила ни копейки никому из звезд за то, чтобы они озвучивали мои сказки, это абсолютно благотворительная история. Бесплатно работают художники, пишется музыка, идет озвучка. Единственное, за что мы платим, это конечный монтаж», - отметила писательница.
При этом Бадалова рассказала, как появился Лисий остров и кто на нем живет.
«Проект появился в 2020 году, я его придумала сама. Мне очень хотелось создать проект, который обращался бы напрямую к детям и рассказывал им о каких-то очень правильных вещах, - может быть, где-то простых, понятных и логичных для нас с вами, но детям об этом нужно говорить чаще. Речь о добре, о милосердии, о каких-то традиционных семейных ценностях. Мы пытаемся донести до детей, что помогать друг другу и справляться с трудностями в жизни можно без всякой волшебной палочки. И если ты не проходишь мимо беды, жизнь тебя вознаградит. Действия всех сказок происходят на Лисьем острове, он не привязан ни к какой стране, там живут люди разных национальностей и возрастов. Эти сказки именно космополитические, они носят объединяющий и миротворческий характер, в доступной форме объясняя детям, что добро не имеет возраста, границ, прописки и национальности», - заключила собеседница НСН.
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