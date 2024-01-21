Скончался актёр из «ДМБ» Виталий Вашедский
21 января 202406:27
Стало известно о смерти актёра Виталия Вашедского, сообщает RT.
Его не стало 20 января. Артист умер в возрасте 58 лет. О дате и месте прощания будет сообщено позже.
Артист известен по таким фильмам, как «ДМБ», «Вирус», «В тумане».
Ранее актера из «Чикатило» и «Склифосовского» Алексей Сдобнов нашли мертвым в машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru