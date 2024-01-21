Скончался актёр из «ДМБ» Виталий Вашедский

Его не стало 20 января. Артист умер в возрасте 58 лет. О дате и месте прощания будет сообщено позже.

Артист известен по таким фильмам, как «ДМБ», «Вирус», «В тумане».

Ранее актера из «Чикатило» и «Склифосовского» Алексей Сдобнов нашли мертвым в машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

