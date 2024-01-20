Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» Алексей Сдобнов нашли мертвым в машине

Актер театра и кино Алексей Сдобнов скончался на 58 году жизни, сообщила продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.

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По ее словам, актер умер в ночь с 12 на 13 января. Он не доехал до дома и скончался в своей машине.

Прощание с Алексеем Сдобным состоялось 16 января в Люберцах.

Актер известен широкому зрителю по своим ролям в «Притяжение», «Полицейский с Рублевки», «След», «Беспринципные», «Чикатило. Финальный сезон», «Кольская сверхглубокая» и других, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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