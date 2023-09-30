Скончался актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Умер советский и российский актер театра и кино, артист дубляжа и озвучивания Александр Липов, сообщила «Российская газета».

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Причина смерти артиста не разглашается. Актер проработал 35 лет на киностудии «Ленфильм», служил в театре «Русский стиль». Кроме того, Липов был членом Союза кинематографистов России.

Среди известных киноработ Липова — роли в фильмах «Живет такой парень», «Республика ШКИД», «Боба и слон», «Вариант «Омега», «Сумка инкассатора» и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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