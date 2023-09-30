Скончался актер из «Республики ШКИД» Александр Липов
30 сентября 202321:56
Умер советский и российский актер театра и кино, артист дубляжа и озвучивания Александр Липов, сообщила «Российская газета».
Причина смерти артиста не разглашается. Актер проработал 35 лет на киностудии «Ленфильм», служил в театре «Русский стиль». Кроме того, Липов был членом Союза кинематографистов России.
Среди известных киноработ Липова — роли в фильмах «Живет такой парень», «Республика ШКИД», «Боба и слон», «Вариант «Омега», «Сумка инкассатора» и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скончался актер из «Республики ШКИД» Александр Липов
- Второго фигуранта дела о вырубке «дерева Робин Гуда» арестовали в Британии
- Новак: Оптовые цены на топливо снизились, сделав его дешевле для аграриев
- Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Брянской области
- Россиянка погибла в ДТП в Анталье
- Исследование: Подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта
- ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область
- ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой
- Российский Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне СВО
- Пожар начался в Цунтинском районе Дагестана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru