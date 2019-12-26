Скончалась автор главной песни к сериалу «Друзья»

26 декабря 201900:28

Автор главной песни к культовому сериалу «Друзья» американский композитор Элли Уиллис скончалась на 73-м году жизни. Об этом сообщает Дни.ру.

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Уиллис умерла в Лос-Анджелесе от остановки смерти.

Песня «I’ll be there for you», которая играет на заставке сериала «Друзья», принесла известность Уиллис. После этого в музыкальной карьере дважды получала премию «Гремми».

Ранее в конце октября звезда "Друзей" Дженнифер Энистон заявила, что она и еще пять главных актеров сериала работают над новым совместным проектом.

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