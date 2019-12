Скончалась автор главной песни к сериалу «Друзья»

Уиллис умерла в Лос-Анджелесе от остановки смерти.

Песня «I’ll be there for you», которая играет на заставке сериала «Друзья», принесла известность Уиллис. После этого в музыкальной карьере дважды получала премию «Гремми».

Ранее в конце октября звезда "Друзей" Дженнифер Энистон заявила, что она и еще пять главных актеров сериала работают над новым совместным проектом.