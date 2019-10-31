Актеры культового сериала «Друзья» работают над новым совместным проектом

Отмечается, что Кольбер задавал Энистон наводящие вопросы после ее регистрации в Instagram, где ее первой публикацией стало фото шестерых друзей вместе. Актриса сдалась и призналась, что они «что-то» делают, но «пока не знают, что из этого получится». О примерных сроках появления совместного проекта она не сказала.

Ранее в августе сообщалось, что Энистон проявила интерес к съемкам фильма «Брат-3». Отмечалось, что за один съемочный день актриса запросила 1 млн долларов.

