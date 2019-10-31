Актеры культового сериала «Друзья» работают над новым совместным проектом

31 октября 201900:59

Актриса Дженнифер Энистон заявила, что она и еще пять главных актеров культового американского сериала «Друзья» работают над новым совместным проектом. Об этом она сообщила в программе телеведущего Стивена Кольбера, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что Кольбер задавал Энистон наводящие вопросы после ее регистрации в Instagram, где ее первой публикацией стало фото шестерых друзей вместе. Актриса сдалась и призналась, что они «что-то» делают, но «пока не знают, что из этого получится». О примерных сроках появления совместного проекта она не сказала.

Ранее в августе сообщалось, что Энистон проявила интерес к съемкам фильма «Брат-3». Отмечалось, что за один съемочный день актриса запросила 1 млн долларов.

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ФОТО: flickr.com
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