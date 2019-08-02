Звезда сериала «Друзья» готова сняться в фильме «Брат-3»
Интерес к съемкам фильма «Брат-3» выразила голливудская актриса Дженнифер Энистон, прославившаяся благодаря роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья». Как пишет «Дни.ру», за один съемочный день актриса запросила 1 млн долларов.
Режиссер фильма "Брат-3" Станислав Барецкий намерен привлечь такие деньги через инвесторов. Он заявил, что Энистон ознакомилась с первыми двумя частями фильма и выразила заинтересованность в участии в проекте, пишет издание. По информации «Дни.ру», актрисе предложили сыграть роль монахини — супруги священника-людоеда.
«Сама Дженнифер сто процентов дала добро. Она говорит, что любит Россию, хотела бы прогуляться по Красной площади и посетить Санкт-Петербург», - приводит цитату Барецкого сайт «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что в «Брате-3» согласился сняться голливудский актер Микки Рурк и согласился на гонорар в 300 тысяч долларов за съемочный день.
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