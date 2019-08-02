Звезда сериала «Друзья» готова сняться в фильме «Брат-3»

Интерес к съемкам фильма «Брат-3» выразила голливудская актриса Дженнифер Энистон, прославившаяся благодаря роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья». Как пишет «Дни.ру», за один съемочный день актриса запросила 1 млн долларов.

Режиссер фильма "Брат-3" Станислав Барецкий намерен привлечь такие деньги через инвесторов. Он заявил, что Энистон ознакомилась с первыми двумя частями фильма и выразила заинтересованность в участии в проекте, пишет издание. По информации «Дни.ру», актрисе предложили сыграть роль монахини — супруги священника-людоеда.