Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в краже ее голоса
Актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что голос нового виртуального помощника чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом, который был разработан компанией OpenAI, очень похож на её собственный. Об этом сообщает NPR.
Как пишет издание, на сильное сходство изначально обратили внимание поклонники звезды Marvel. В частности, они указали, что голос виртуального помощника очень похож на голос Йоханссон из фильма «Она», в котором актриса озвучила программу с искусственным интеллектом Саманту.
Сама Йоханссон рассказала, что глава OpenAI Сэм Альтман попросил у неё разрешение на использование её голоса, однако она решила отказать. Позже компания ещё раз обратилась к актрисе, но она не изменила своей позиции.
«Я была шокирована и разгневана. Не могла поверить, что мистер Альтман решил использовать голос, который чрезвычайно похож на мой», - рассказала Йоханссон.
В настоящее время в ситуации пытаются разобраться адвокаты актрисы. Между тем Альтман утверждает, что для записи был использован голос другой актрисы, который в итоге всё же удалили, чтобы не беспокоить Йоханссон.
Ранее восемь американских СМИ уличили компанию OpenAI в нарушении авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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