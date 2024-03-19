YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ

Руководство YouTube обязало блогеров уведомлять пользователей о том, что их контент был создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), говорится в блоге платформы.

Теперь автор, загружая ролик, должен будет отмечать, есть ли в нем кадры с людьми, которые делают то, чего на самом деле не делали, а также указывать места и события, которых никогда не было на самом деле.