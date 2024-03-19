YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ

Руководство YouTube обязало блогеров уведомлять пользователей о том, что их контент был создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), говорится в блоге платформы.

Теперь автор, загружая ролик, должен будет отмечать, есть ли в нем кадры с людьми, которые делают то, чего на самом деле не делали, а также указывать места и события, которых никогда не было на самом деле.

В Европе предложили маркировать сгенерированный нейросетью контент

Делается это для того, чтобы бороться с ложной информацией на площадке. Особое внимание будет уделяться контенту по «острым темам»: конфликты, здравоохранение, высказывания официальных лиц.

Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал создавать песни при помощи нейросети Suno AI, сообщается на сайте компании OpenAI. Отмечается, что бот может создавать музыку, голос, ритм и исполнение композиции. Запросы пользователей выполняются под ключ, заявили в компании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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