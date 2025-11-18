Психолог рассказала, что любимые фильмы могут намекать на особенности характера
Любимые фильмы способны отчасти отражать черты личности и текущее эмоциональное состояние человека, сообщила клинический психолог Анастасия Шавырина в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист подчеркнула, что использовать подборку любимых картин как инструмент диагностики неправильно, однако предпочтения в кино нередко совпадают с внутренними ценностями и переживаниями человека.
По словам Шавыриной, поклонники комедий обычно отличаются оптимизмом и легким отношением к жизни, хотя иногда склонны игнорировать ее негативные стороны. Любители фильмов ужасов, наоборот, могут быть смелыми и решительными: хорроры помогают им справляться с внутренней агрессией и страхами. Тяга к романтическим сюжетам нередко говорит о нехватке эмоций в реальности и повышенной значимости отношений.
Психолог добавила, что поклонники мультфильмов и аниме могут быть мечтательными или даже инфантильными, ценители боевиков — стремиться к геройству, а любители фантастики чаще всего обладают развитым образом мышления, но порой проявляют своеобразие в общении, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера Минобороны
- Психолог рассказала, что любимые фильмы могут намекать на особенности характера
- Ждать банкротства? В России назвали два способа спасения грузовой авиации
- Названы типичные проблемы автомобилей с пробегом свыше 200 тысяч километров
- «Вводите детские права!»: Кому в России запретят покупать питбайки
- Останина выступила против повышения штрафов за развод до 40 тысяч рублей
- Адвокат напомнил об ответственности за оскорбления в чате
- Суд отказал в иске об установлении отцовства Никаса Сафронова
- «Столото» удалило пост с участием Ларисы Долиной из-за атаки ботов
- Польша добивается выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве ж/д путей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru