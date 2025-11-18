Психолог рассказала, что любимые фильмы могут намекать на особенности характера

По словам Шавыриной, поклонники комедий обычно отличаются оптимизмом и легким отношением к жизни, хотя иногда склонны игнорировать ее негативные стороны. Любители фильмов ужасов, наоборот, могут быть смелыми и решительными: хорроры помогают им справляться с внутренней агрессией и страхами. Тяга к романтическим сюжетам нередко говорит о нехватке эмоций в реальности и повышенной значимости отношений.

Психолог добавила, что поклонники мультфильмов и аниме могут быть мечтательными или даже инфантильными, ценители боевиков — стремиться к геройству, а любители фантастики чаще всего обладают развитым образом мышления, но порой проявляют своеобразие в общении, передает «Радиоточка НСН».

