Психолог рассказала, что любимые фильмы могут намекать на особенности характера

Любимые фильмы способны отчасти отражать черты личности и текущее эмоциональное состояние человека, сообщила клинический психолог Анастасия Шавырина в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист подчеркнула, что использовать подборку любимых картин как инструмент диагностики неправильно, однако предпочтения в кино нередко совпадают с внутренними ценностями и переживаниями человека.

По словам Шавыриной, поклонники комедий обычно отличаются оптимизмом и легким отношением к жизни, хотя иногда склонны игнорировать ее негативные стороны. Любители фильмов ужасов, наоборот, могут быть смелыми и решительными: хорроры помогают им справляться с внутренней агрессией и страхами. Тяга к романтическим сюжетам нередко говорит о нехватке эмоций в реальности и повышенной значимости отношений.

Психолог добавила, что поклонники мультфильмов и аниме могут быть мечтательными или даже инфантильными, ценители боевиков — стремиться к геройству, а любители фантастики чаще всего обладают развитым образом мышления, но порой проявляют своеобразие в общении, передает «Радиоточка НСН».

