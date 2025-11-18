Названы типичные проблемы автомобилей с пробегом свыше 200 тысяч километров
Автомобили, преодолевшие рубеж в 200 тысяч километров, чаще всего сталкиваются с поломками двигателя, трансмиссии и электрики. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. По его словам, на таком пробеге моторы нередко требуют замены поршневых колец, маслосъемных колпачков, а также цепи ГРМ с натяжителями. Возможны отказ водяного насоса, термостата, радиаторов и шлангов, а также необходимость ремонта или замены распредвалов и муфт фазорегуляции.
Приближение к отметке в 200 тысяч километров отражается и на состоянии трансмиссии. Тимашов отмечает, что роботизированные коробки и вариаторы могут потребовать серьёзного вмешательства — от обслуживания сцепления до замены ремня. Даже более надежные классические автоматы нередко нуждаются в ремонте блока клапанов. Владельцам полноприводных машин часто приходится уделять внимание раздаточной коробке, кардану, крестовинам, а также ШРУСам и полуосям, ресурс которых обычно ограничен этим пробегом.
Подвеска к этому времени, как правило, уже неоднократно ремонтировалась, подчеркивает специалист. Речь идет о замене дисков и колодок, тормозных суппортов, рычагов, сайлентблоков, а также амортизаторов — их ресурс в среднем исчерпывается именно к 200 тысячам километров.
Не обходит стороной возрастные автомобили и электрика. Согласно оценке эксперта, среди наиболее частых неисправностей — отказ датчиков, стартера и генератора, окисление проводки и разъемов, выход из строя ламп и отдельных электронных блоков, передает «Радиоточка НСН».
