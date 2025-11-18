Бывшего вице-премьера Украины арестовали по делу о незаконном обогащении
Суд на Украине избрал меру пресечения бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, отправив его под стражу на 60 суток. Об этом сообщает издание «Страна». Арест продлится до 16 января, при этом суд разрешил внести залог в размере 51,6 миллионов гривен (около $1,2 миллионов).
Чернышов вину не признал. Следствие подозревает его в незаконном обогащении. Детали предъявленных обвинений не раскрываются.
Алексей Чернышов занимал должность вице-премьера — министра развития общин и территорий Украины с 2020 по 2022 год, а затем был назначен главой НАК «Нафтогаз Украины», где проработал до осени 2023-го.
До прихода в правительство он возглавлял инвестиционную компанию Eastgate Development и был членом наблюдательных советов ряда государственных предприятий, включая «Укрпочту» и «Укрэнерго», передает «Радиоточка НСН».
