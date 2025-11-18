Бывшего вице-премьера Украины арестовали по делу о незаконном обогащении

Суд на Украине избрал меру пресечения бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, отправив его под стражу на 60 суток. Об этом сообщает издание «Страна». Арест продлится до 16 января, при этом суд разрешил внести залог в размере 51,6 миллионов гривен (около $1,2 миллионов).

Чернышов вину не признал. Следствие подозревает его в незаконном обогащении. Детали предъявленных обвинений не раскрываются.